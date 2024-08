Plastic chirurg Vito Koeijers stopt bij CMC wegens overheidsbeleid

De bekende Curaçaose plastic chirurg Vito Koeijers stopt bij het CMC en emigreert naar Nederland. Hij verklaart dat het gevoerde overheidsbeleid richting het ziekenhuis het breekpunt voor hem is geweest. Ook hekelt de chirurg de mate van respectloosheid en in het bijzonder de handelswijze van minister Javier Silvania. Dat meldt het Antilliaans Dagblad. Koeijers gaf de afgelopen dagen veel interviews aan lokale media over de overheid die in zijn ogen de gezondheidszorg in de steek laat. Volgens hem wordt de bevolking daarvan de dupe.

“Dit is de vijftiende specialist die CMC verlaat vanwege het desastreuze beleid van minister Silvania. De regering moet oplossingen creëren, geen problemen en chaos. CMCC verliest een geweldige professional, specialist en een geweldig mens”, schrijft MAN-partijleider Giselle Mc William hierover op haar Facebookpagina.