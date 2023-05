Platform voor Caribische vrouwen in handel

Voor Caribische vrouwen die internationaal zakendoen is een nieuw platform opgericht. Vandaag gaf minister Larmonie-Cecilia de aftrap van ‘Caribbean Women in Trade’. Vrouwelijke ondernemers kunnen het platform gebruiken om te netwerken en nieuwe samenwerkingen aan te gaan. Het hoofdkantoor is gevestigd op Curaçao. De organisatie is lid van de Amerikaanse Association of Women in International Trade.

Vrouwen die zich willen aanmelden kunnen dat doen via https://bit.ly/registrationCWIT.