PLP wint verkiezingen Sint-Eustatius

De verkiezingen van woensdag 21 oktober op Sint-Eustatius voor een nieuwe Eilandsraad zijn gewonnen door de Progressive Labour Party (PLP). De partij heeft drie van de vijf zetels in de raad gewonnen. De overige twee zetels zijn voor de Democratische Partij (DP). De verkiezingen zijn zonder incidenten verlopen. In totaal ging bijna 77 procent van de 2102 stemgerechtigden op het eiland stemmen. Bij de laatste verkiezingen in 2015 was dat nog 65 procent van de stemmen.

Het resultaat is opvallend omdat in 2018 het toenmalige bestuur van Sint-Eustatius wegens ‘ernstige verwaarlozing van de taken’ door Nederland aan de kant werd geschoven. Die regering werd toen geleid door de PLP in een coalitie met de UPC. Nu is dezelfde PLP terug als grootste partij. De bevolking heeft zich daarmee niet uitgesproken tegen de partij die volgens Nederland voor een bestuurlijke chaos zorgde.

Sinds de ingreep van Nederland wordt het eiland bestuurd door een regeringscopmmissaris. Sinds februari 2020 is dat oud-voorzitter van het CDA Marnix van Rij. Hij blijft ook aan als er een nieuwe Eilandsraad wordt geïnstalleerd. Nederland wil het eiland ‘begeleiden’ naar een democratische structuur. De verkiezingen zijn een eerste stap. De regeringscommissaris heeft een veto over veel bestuurlijke onderwerpen. De Eilandsraad krijgt voorlopig niet dezelfde bevoegdheden die het had in 2018.