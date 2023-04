PNP bestaat 75 jaar

PNP viert feest. Vandaag is het 75 jaar geleden dat de politieke partij werd opgericht. Het jubileum van de groene partij wordt het hele jaar door gevierd. Elke maand organiseert PNP op de 19e een activiteit. Politiek leider Larmonie-Cecilia voelt zich vereerd dat ze deel uitmaakt van een van Curaçaos oudste partijen. De partij werd in 1948 mede-opgericht door Moises Frumencio Da Costa Gomez, ook bekend als doktoor. Toen nog onder de naam Nationale Volkspartij. Da Costa Gomez had een groot aandeel in de totstandkoming van het Statuut. Zijn missie was zelfbestuur voor de Nederlandse Antillen.