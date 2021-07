PNP draagt binnenkort kandidaat-minister voor

Het bestuur van coalitiepartij PNP komt morgen bijeen om te vergaderen over een nieuwe minister voor Economische Ontwikkeling. Zo schrijft de Amigoe. Momenteel neemt PNP-partijleider, vice-premier en minister van SOAW Ruhtmilda Larmonie-Cecilia de portefeuille voor haar rekening. Eerder moest de voorgedragen kandidaat Ramon Chong terugtreden omdat hij niet door het screeningsproces kwam. Ook coalitiepartner MFK heeft ondertussen oog op een nieuwe minister van justitie. Eduard Braam die eerder kandidaat was voor die post trad terug nadat er commotie was ontstaan over zijn kandidatuur.