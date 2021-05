PNP en MFK willen versoepelingen

Curaçao moet zo snel mogelijk op een verantwoorde manier weer open. Daar dringen vier nieuwe Statenleden van de MFK en PNP op aan in een brief aan de Statenvoorzitter. Het gaat om Ruthmilda Larmonie- Cecilia en Sheldry Osepa van de PNP en Fergina Brownbill en Maria Nita van de MFK. Zij schrijven dat Curaçao serieuze economische schade heeft geleden door de lockdown en de coronamaatregelen. In de brief staat niet welke maatregelen specifiek versoepeld moeten worden. Wel noemen de Statenleden dat er strenge regels moeten komen voor het vliegveld en de haven van Curaçao.

