PNP: ‘Huwelijk slechts tussen man en vrouw’

Regeringspartij PNP is faliekant tegen de invoering van het homohuwelijk. Slechts een man en een vrouw kunnen met elkaar huwen. Dat stelt de partij in een persbericht. Het homohuwelijk zou in strijd zijn met de christelijke waarden van de Curaçaose samenleving. Het instituut huwelijk is voor de voortplanting. Twee mensen van hetzelfde geslacht kunnen op natuurlijke wijze geen kinderen kunnen krijgen. Daarom staat de PNP achter het besluit om in cassatie te gaan bij de Hoge Raad. Het hof deed laatst een historische uitspraak door het homohuwelijk te legaliseren. De Curaçaose regering handelt namelijk in strijd met de staatsregeling door een minderheid in de samenleving te discrimineren.