PNP-leider betrapt Silvania op leugen

De late indiening van de conceptbegroting verdeelt de coalitie. PNP-partijleider Ruthmilda Larmonie-Cecilia noemt minister Javier Silvania zelfs een leugenaar. Volgens haar kloppen zijn uitspraken in het Antilliaans Dagblad niet. De minister van Financiën stelde dat de PNP-ministers akkoord zouden zijn gegaan met het verzoek om de ontwerpbegroting 2024 uiterlijk 6 november in te dienen. Het kabinet zou bij drie instanties om advies hebben gevraagd, waaronder bij de afdeling Wetgeving en Juridische Zaken. Larmonie-Cecilia wil nu dat Silvania deze adviezen ook publiceert in het kader van transparantie. De minister heeft de mond vol van openbaarheid en transparantie, dus vindt ze dat hij de daad bij het woord moet voegen.