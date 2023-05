PNP-ministers weigeren betaalpas voor dienstreizen

De PNP-ministers blijven gebruikmaken van Maduro Travel voor het boeken van dienstreizen. Dat betekent dat zij de nieuwe betaalpassen met een limiet van 25.000 dollar niet zullen aanvragen. Ook het reisbureau heeft zich in de discussie gemengd. Het ministerie van Financiën verwacht 1,2 miljoen te besparen met de betaalpassen. Maduro Travel is het oneens met de kritiek. Het prijsverschil is volgens het bedrijf te verklaren doordat er verschillende soorten tickets met elkaar vergeleken zijn. De ministeries boeken vaak flexibele tickets. Die zijn duurder, maar bieden meer vrijheid.