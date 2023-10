PNP-Statenlid continu bedreigd

PNP-parlementariër Gwendell Mercelina wordt continu bedreigd. Dat meldt hij in een blog op sociale media. Volgens hem is het politieke klimaat op Curaçao grimmiger geworden. Eerder dit jaar kreeg hij doodsbedreigingen omdat hij de invoering van het homohuwelijk steunt. Recentelijk werd hij bedreigd vanwege zijn standpunt voor meer transparantie in de zoektocht naar een nieuwe partner voor de raffinaderij. Ondanks deze bedreigingen laat het Statenlid zich niet uit het veld slaan. Hij beseft dat hij medestanders nodig heeft die samen met hem strijden tegen onrecht en streven naar een inclusieve samenleving waarin iedereen gelijkwaardig is.