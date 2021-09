PNP-Statenlid vergist zich in huurcontract aannemersbedrijf

Het PNP-Statenlid Elvin Gerard heeft zich danig vergist en voor niets voor ophef gezorgd. Zo schrijft het Antilliaans Dagblad. Afgelopen zondag verklaarde Gerard in het avondjournaal van TeleCuraçao dat de RdK mogelijk plannen had om de raffinaderij te slopen. Hij had van onbekenden documenten met bewijzen ontvangen. In een reactie op het nieuwsitem gaf RdK-directeur Marcelino de Lannoy aan dat het een lease-contract betrof met sloopbedrijf Koole. Dat bedrijf mag bepaalde terreinen leasen voor bepaalde sloopwerkzaamheden. Het AD heeft het document via het Statenlid verkregen en daaruit opgemaakt dat het niet om de sloop van de raffinaderij gaat.

