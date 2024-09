De politie van Curaçao laat vanochtend weten dat ze een 24-jarige man hebben gearresteerd. Hij wordt verdacht van een overval op een winkelcentrum in Mahaai op 15 juli van dit jaar. De Curaçaose man is maandagavond gearresteerd, hij heeft de initialen M.A.W. en zit voorlopig vast. De politie heeft de zaak verder in onderzoek.