Politie Bonaire zoekt getuigen van schietincident

Het Korps Politie Caribisch Nederland doet een oproep aan getuigen of mensen die mogelijk meer informatie hebben over een incident dat in de avond van 2 maart op Bonaire heeft plaatsgevonden. Op die avond heeft er een schietincident plaatsgevonden op de Kaya L.D. Gerharts in het centrum van Kralendijk. Het incident had vermoedelijk te maken met een vechtpartij tussen twee groepen personen, die kort daarvoor plaatsvond. Op camerabeelden is een grijze Changan te zien, type SUV met getinte ramen, die met hoge snelheid wegrijdt vermoedelijk in verband met het schietincident.

Herkent u deze auto of beschikt u over informatie die ernaar zou kunnen leiden? Neem dan contact op met de politie via 715 8000 of via de anonieme tip lijn 9310. De politie laat weten dat bij de rotonde van Misa di Playa de politie, in verband met de carnavalsperiode, camera’s had geïnstaleerd voor preventief toezicht. Dit is de link naar de beelden: https://www.transfernow.net/dl/20250331eO6nkUqH