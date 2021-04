Politie Curaçao gaat strenger optreden tegen overtreders coronaregels

De politie op Curaçao voert per direct – en voor de komende twee weken – een ‘zero tolerance’-beleid in om op die manier de verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. Dat is zaterdag bekend gemaakt. De politie waarschuwde dat er strenger zal worden gereageerd op mensen die de geldende coronamaatregelen overtreden. Dat betekent: meer processen-verbaal, meer ‘roadblocks’ om het verkeer te controleren en van automoblisten die geen toestemming hebben om op straat te zijn, zal de auto worden weg gesleept.

Curaçao zit sinds 24 maart in lockdown, al langere tijd geldt er een avondklok en ook samenkomsten zijn al lange tijd verboden. Tegelijkertijd is er een flinke stijging van het aantal coronabesmettingen. Volgens de politie zijn er nog teveel mensen die de regels overtreden, onder meer door illegale feesten te bezoeken en de weg op te gaan voor niet-noodzakelijke zaken. Daar zal harder tegen worden opgetreden.

De politie heeft Nederlandse Defensie gevraagd om hulp bij het uitvoeren van verkeerscontroles. Dat is in het verleden, onder meer tijdens de lockdown van 2020, ook gebeurd. Verder krijgen ze ook hulp van leden van organisaties als de Curaçaose Militie en het Vrijwilligers Korps Curaçao.

Op Curaçao mogen mensen op basis van hun nummerplaat twee keer per week de straat op. Eerder hadden daarnaast meer dan 34.000 mensen vanwege hun werk een (gedeeltelijke) ontheffing. Dat is inmiddels terug gebracht naar 12.000 personen die een ‘vitaal beroep hebben’ en vanwege hun beroep ook op andere dagen de straat op mogen.