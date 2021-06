Politie Curaçao helpt FIOD bij groot onderzoek naar illegaal gokken

De politie van Curaçao heeft op verzoek van de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst in Nederland (FIOD) verschillende doorzoekingen op het eiland uitgevoerd. Dat gebeurde naar aanleiding van een onderzoek in Nederland naar illegaal gokken en witwassen. Daarbij zijn vijf mannen en een vrouw aangehouden voor overtreding van de wet op de Kansspelen, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Ook is er voor ruim 100 miljoen euro beslag gelegd op onder meer kunst, huizen, bankrekeningen, auto’s en boten.

