Politie deelt boetes uit op illegaal feest

De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een feest beëindigd rond kwart voor elf ’s avonds in Brakkeput. Tijdens het feest werd harde muziek gedraaid en zaten mensen dicht op elkaar. In totaal werden er 14 processen-verbaal uitgedeeld van duizend gulden per persoon. De politie laat weten dat zeker gedurende de feestdagen er hard zal worden opgetreden tegen mensen die zich niet houden aan de corona maatregelen.

Afgelopen vrijdag werd een illegaal feest ontdekt met meer dan honderd mensen. Toen had de politie te weinig mankracht om iedereen een boete te geven. Sinds afgelopen weekend is er meer blauw ’s avonds en ’s nachts op straat. Juist om op te kunnen treden tegen illegale feesten, zo laat de politie weten.