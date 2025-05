Politie doet inval in Mahuma; drie arrestaties

De Curaçaose politie heeft dinsdagochtend rond vijf uur een inval uitgevoerd op een adres in Juan Domingo bij Mahuma. Dat gebeurde in het kader van een onderzoek met betrekking tot een schietincident. Tijdens de inval werd een hoeveelheid drugs, munitie en contant geld aangetroffen en in beslag genomen. Ook werden drie personen aangehouden: een 19-jarige man geboren op Curaçao; een 18-jarige man geboren in Nederland en een 19-jarige vrouw geboren op Curaçao. De vrouw is na verhoor op vrije voeten gesteld. De mannen blijven voorlopig vast zitten.