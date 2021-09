Politie doet inval in verband met witwassen en ontvoering

De politie heeft zaterdagavond een inval gedaan bij een huis op Sunset Heights in verband met witwassen en een mogelijke ontvoering. Zo schrijft de Èxtra. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om een lopend onderzoek in een strafzaak. Bij de inval zijn grote hoeveelheden contant geld, luxe-artikelen en 5 dure auto’s in beslag genomen. In oktober 2015 werd bij hetzelfde huis aan de Kaya Seru Tinta een inval gedaan waarbij eveneens meerdere luxe auto’s in beslag werden genomen.

