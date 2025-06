Politie doet oproep om voertuigen op te halen uit de opslagplaats te Rio Canario

Het Korps Politie Curaçao heeft dit weekend eigenaren van voertuigen die door de politie in beslag zijn genomen en momenteel gestald staan in de opslagplaats van de politie in Rio Canario, twee weken de tijd gegeven om deze op te halen. Dat betekent dat ze voor 30 juni moeten zijn opgehaald uit de ‘kurá’ van de politie. Voor voertuigen die met een kraan naar de opslag zijn gebracht, moeten de eigenaren eerst de transportkosten betalen voordat zij hun auto mogen ophalen. Alleen voertuigen waarvan de documenten in orde zijn, mogen zelfstandig de weg op.

Voertuigen waarvan de documenten niet in orde zijn of die zich niet in een technisch verantwoorde staat bevinden om op de openbare weg te rijden, mogen enkel met een kraan worden opgehaald en onder de voorwaarde dat het voertuig daarna niet meer op de openbare weg gebruikt wordt. Om een voertuig uit de opslag op te halen, moet de eigenaar kunnen aantonen dat het voertuig van hem of haar is. Eigenaren kunnen op de Facebookpagina van het politiekorps of bij de politiebureaus een lijst raadplegen om te zien of hun voertuig onder de genoemde voorwaarden valt en of deze kan worden opgehaald.