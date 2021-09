Politie gaat optreden agenten bij Marnix VSBO nader onderzoeken

Het Politiekorps Curaçao gaat het optreden van agenten bij Marnix VSBO bij Cas Coraweg nader onderzoeken. Dat zei Hoofd van Politie Raymond Ellis vandaag tijdens een persconferentie. Tijdens een controle op wapens en drugs werden leerlingen naar verluid steekproefsgewijs in groepen van twee apart genomen. In een aparte kamer moesten ze zich vervolgens uitkleden en voorover bukken om te controleren of ze drugs hadden verborgen in hun ondergoed. Het optreden van de politie heeft voor veel consternatie gezorgd. De politie betreurt dat het incident tot traumatische ervaringen bij leerlingen en ouders heeft geleid. Er wordt een diepgaand onderzoek ingelast naar wat er op de school heeft plaatsgevonden.