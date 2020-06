Politie goed voorbereid

Minister van Justitie Quincy Girigorie heeft gisteren aangegeven dat ze politie is voorbereid op een toename van criminaliteit nu de avondklok is opgeheven. Volgens hem is er geen reden tot paniek en is de situatie onder controle. Sinds de avondklok ruimt twee maanden geleden werd ingesteld is de criminaliteit op Curaçao gedaald. Bij veel mensen bestaat de vrees dat de afschaffing van de avondklok leidt tot meer criminele activiteiten. Volgens de minister namen die al toe toen de avondklok werd ingekort.