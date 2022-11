Politie heeft daders ‘hit & run’ nog niet te pakken

In de maand oktober zijn twee mannen doodgereden op straat bij een ‘hit & run’. In beide gevallen zijn de daders niet gevonden. Hoewel de politie voor beide gevallen een beloning in het vooruitzicht heeft gesteld aan de mensen met een ‘gouden tip’, zijn beide zaken nog niet opgelost. Op 2 oktober kwam een fietser om die op de Schottegatweg-West werd aangereden. Vijftien dagen later werd een voetganger aangereden op de Gosieweg. De politie heeft voor beide zaken 5000 gulden in het vooruitzicht gesteld.

Meer over hit & run