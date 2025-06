Politie houdt 17-jarige aan in verband met inbraak

In het kader van een lopend onderzoek naar een inbraak dat plaatsvond op 4 juni in de Kaya Karion, heeft het Atrako-team gisteren een arrestatie verricht. Rond 11.00 uur ’s ochtends heeft de politie de 17-jarige S.T.S. aangehouden. Hij is geboren op Curaçao en is inmiddels voorgeleid aan een hulpofficier van justitie. Die heeft besloten tot zijn voorlopige hechtenis in afwachting van verder onderzoek.