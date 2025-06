Politie houdt man (60) aan in verband met mishandeling

De politie kreeg dinsdagavond een melding over mishandeling in een woning in de omgeving van Bonam. Daar bleek dat een vader na een woordenwisseling met zijn kind deze zou hebben mishandeld. De politie heeft de 60-jarige man, geboren op Curaçao, aangehouden in verband met dit incident. De initialen van de gearresteerde man zijn I.A.M..

De politie stuurde woensdagavond een persbericht over de zaak. De mishandeling is momenteel in onderzoek.