Politie houdt man verdacht van meerdere inbraken aan

De politie heeft in de kaya Miranda een 26-jarige man aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid bij verschillende inbraken in Bandariba. Hij wordt ook verdacht van een specifieke inbraak in een woning bij Janthiel. Zelf woont de verdachte meer in het westelijk deel van Curaçao. De autoriteiten hielden de man al enige tijd in de gaten. Tijdens het onderzoek werden ongeveer 15 laptops en tablets aangetroffen. Volgens de politie wijst dat erop dat hij bij meerdere inbraken is betrokken.

