Politie houdt scooter aan; Venezolaans echtpaar verblijft illegaal op eiland

De Curaçaose politie hield gisteravond rond half tien tijdens een controle op de Sha Caprileskade in Punda een scooter staande met daarop een man en een vrouw. Beide personen, van Venezolaanse nationaliteit, bleken illegaal op ons eiland te verblijven. Het duo is aangehouden en voorgeleid aan een hulpofficier van Justitie van de Immigratiedienst. Die besloot het tweetal in vreemdelingenbewaring te houden in afwachting van hun uitzetting.

De scooter is in beslag genomen.