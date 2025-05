Politie houdt tien personen aan in acht dagen

De Curaçaose politie heeft vandaag bekend gemaakt dat ze in de periode van 2 tot 9 mei tien aanhoudingen heeft verricht. Het gaat om twee ongedocumenteerde personen, een persoon is aangehouden op verdenking van bedreiging en vernieling, een vermeende inbreker is opgepakt, een persoon die wordt verdacht van mishandeling, twee aanhoudingen zijn verricht voor bumperdiefstal en twee mannen zijn opgepakt wegens bezit van drugs, wapens en munitie. Het ministerie van Justitie publiceert regelmatig dergelijke cijfers om te laten zien dat de politie druk bezig is met het oplossen van criminaliteit.