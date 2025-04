Politie houdt twee illegale Colombianen aan op motorfiets

De Curaçaose politie heeft maandagochtend vroeg rond twee uur tijdens een controle in de Bargestraat een motorfiets staande gehouden met twee mannen erop. Het betrof twee mannen van Colombiaanse nationaliteit die zich illegaal op ons eiland bevinden, zo laat de politie vandaag weten. Beiden zijn gearresteerd wegens overtreding van de Toelatings- en Uitzettingswet en werden voorgeleid aan een hulpofficier van Immigratie. Die heeft besloten hen in hechtenis te houden in afwachting van hun uitzetting. De motorfiets is in beslag genomen voor verder onderzoek.

Gelabeld als colombia illegalen politie