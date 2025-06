Politie houdt verdachte van moordaanslag aan

De Curaçaose politie heeft afgelopen woensdagmiddag rond half zes een man aangehouden in verband met een onderzoek naar een poging tot moord, die plaatsvond tussen 19 en 20 juni in de buurt van Saliña. Daarbij werd er op iemand geschoten. In kader van dat onderzoek is woensdag een 26-jarige man aangehouden in de buurt van de Scharlooweg. Het gaat om een man met de initialen T.T.K., die op Curaçao is geboren.

Hij is voorgeleid aan een plaatsvervangend officier van justitie, die heeft bepaald dat de man voorlopig vast blijft zitten. Dat heeft de politie gisteravond bekend gemaakt.