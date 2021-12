Politie in burger rijdt stuntrijder aan

Een stuntrijder is gisteren door een politieagent in burger aangereden. De motorrijder was aan het ‘feveren’ op de weg en blokkeerde het verkeer toen hij werd klemgereden door de agent. De agent trok daarbij zijn wapen. Het is niet duidelijk of de motorrijder een boete krijgt. Zijn motor is wel in beslag genomen. De actie van de agent heeft voor ophef gezorgd onder motorrijders. Een groep ging gisteren verhaal halen bij het bureau op Rio Canario. Vorig jaar kondigden de politie en het OM aan harder op te zullen treden tegen feveren.