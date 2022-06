Een vechtpartij is gisteren uit de hand gelopen. De politie kreeg gistermiddag rond 2 uur een melding van een vechtpartij aan de Macuraweg. Drie mannen waren hierbij betrokken. Een van de mannen had een machete in zijn hand. De vechtersbazen reageerden niet op de bevelen van de politie, waarop de politie een waarschuwingsschot loste. Vervolgens werden alle drie de mannen gearresteerd.

