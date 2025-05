Politie: Man mishandelt vrouw met machete op haar hoofd

De politie heeft gisteravond een eenheid gestuurd naar een minimarkt aan de Kaya Frank Curiel in verband met een melding van mishandeling. Bij aankomst begreep de politie dat een man een vrouw met een machete op haar hoofd had geslagen. Daarnaast had het slachtoffer een snee aan de bovenkant van haar rechterhand. De dader was niet meer op de locatie toen de politie arriveerde. De ambulance heeft de vrouw vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van het CMC vervoerd voor verdere medische behandeling. De politie is naar de man op zoek.