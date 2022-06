Politie meldt chaos op straat

Zowel in het verkeer als bij de supermarkten was het vanmorgen een chaos. Dat zegt politiewoordvoerder Imro Zwerwer. Vanwege de vervroegde sluitingstijden van de winkels en Toke de Keda gingen veel mensen nog snel de laatste boodschappen in huis halen. Daardoor raakte het verkeer op veel plekken vast. Ondanks de vele verkeersopstoppingen meldt de politie een verkeersongeval. Een automobilist raakte hierbij gewond. Inmiddels is het vanwege de Toke de Keda vrijwel stil op straat. Zowel de politie als de brandweer heeft nog niet in actie moeten komen vanwege het noodweer.