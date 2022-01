Een politieagent is op sociale media met de dood bedreigd. Dat staat in een uitgelekte interne memo van de politie. Een man zou zich in een filmpje beledigend en bedreigend hebben gericht tot de politie. In de memo staat dat er gelijk maatregelen zijn getroffen. Ook wordt een oproep gedaan aan alle politiemensen om alert te zijn en op elkaar te letten.