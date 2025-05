Politie neemt 725 auto’s in beslag in vier maanden tijd

De Curaçaose politie heeft vandaag bekend gemaakt dat er in de afgelopen vier maanden in totaal 725 auto’s in beslag zijn genomen tijdens controles op de openbare weg. Het gaat om de periode tussen 19 december vorig jaar en 24 april van dit jaar. Er zijn momenteel 216 auto’s die nog niet zijn opgehaald en nog steeds in de ‘Kurá’ van de politie staan. Eind vorig jaar kondigde de minister van Justitie aan dat er harder zou worden opgetreden tegen mensen die rondrijden zonder de juiste papieren.

Hij noemde het niet correct dat veel mensen rondrijden zonder in het bezit te zijn van verzekerings- of keuringspapieren, of zonder rijbewijs.