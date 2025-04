Politie pakt man op die eigen schoonmoeder doodschoot

In de wijk Buena Vista op Curaçao is vrijdagavond een vrouw overleden na een schietincident in haar woning aan de Tintamarreweg. De politie trof haar bij aankomst zwaargewond aan, liggend in een plas bloed. Ze vertoonde geen teken van leven meer. De verdachte is volgens de politie de schoonzoon van het slachtoffer. Er was volgens de politie sprake van relatieproblemen tussen de dader en de dochter van de doodgeschoten vrouw. De dader is zondagmiddag door de politie opgepakt bij een huis aan de St. Johnsweg. Gedurende het weekend had de politie een foto van de schutter verspreid.

Het gaat om de 34-jarige Jorge Provacia. Op sociale media is veel geschreven over de zaak. Zo wordt onder meer gesteld dat hij een truk’i pan heeft in Saliña en het slachtoffer de echtgenote is van een politie agent.