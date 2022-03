Politie nog steeds op zoek naar schutter

De politie is nog steeds op zoek naar Garret Orainne Garricks. De 35-jarige man zou vrijdagochtend een man hebben doodgeschoten in de Cubaguaweg. Personen die informatie hebben over de schuilplaats van de verdachte kunnen dit melden bij de politie via de anonieme telefoonnummers 917 of 108. Gisteren deed de politie nog een inval bij een woning in Julian naar aanleiding van een tip. De verdachte bevond zich echter niet meer op dat adres. Het moordonderzoek is nog in volle gang.