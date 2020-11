Politie onderbreekt samenscholing

De politie heeft in samenwerking met MEO gisteren zeven zaken gecontroleerd bij onder andere Seru Kandela, Juan Domingu, de Moonchiweg en de Seru Fortunaweg. Twee zaken moesten daarbij gesloten worden vanwege overtreding van de covid-19 maatregelen. Ook heeft de politie een samenscholing bij een ‘carwash’ op de Juan Hatoweg onderbroken. Er waren volgens de politie meer dan honderd personen aanwezig die zich niet hielden aan de social distancing regels. De politie heeft alle personen gecontroleerd, acht daarvan hadden niet de juiste documenten in bezit om Curaçao te mogen verblijven. De carwash is gesloten. De politie laat weten dat de controles zullen worden voortgezet.