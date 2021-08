Politie onderschept drone met drugs

De politie heeft een drone met drugs dat bestemd was voor gevangenen in de SDKK onderschept. Kort daarvoor trof het gevangenispersoneel tijdens een controle drugs aan bij een van de gedetineerden. Enkele uren later werd er een drone gezien die een zakje vervoerde in de buurt van de gevangenis. De politie onderzocht het gebied en vond de piloten van de drone in een bestelwagen inde buurt van de gevangenis. De twee mannen werden aangehouden en de drone en de drugs in beslag genomen voor nader onderzoek.

Tagged as drone drugs gevangenis onderschepping politie