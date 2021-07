Politie ontdekt bij toeval wietplanten

De politie heeft gisteren in de kaya Miranda bij toeval wietplanten ontdekt in een woonhuis in Fortuna Abou. De politie was bezig met een huiszoeking toen de agenten door een raam aan de overkant van de straat een wietplant in de vensterbank zagen staan. Bij controle bleken er binnen meer planten te staan. Die zijn in beslag genomen en de twee bewoners van het huis moesten voor verhoor naar het bureau. Later werden ze weer vrijgelaten.

