Politie ontdekt lijk in put

In een put in Brievengat is gisteren een lijk gevonden. De politie was op verzoek naar de put bij de Kaminda George Willems gestuurd omdat er een onaangename lucht uit kwam en er veel muggenoverlast is. Familie was al een tijd op zoek naar de vermiste man en vermoedde dat hij zich in de put bevond. Dat vermoeden werd dus helaas bevestigd. Het lichaam was al in gevorderde staat van ontbinding en werd er door politie en brandweer uitgehaald. Onderzoek moet uitwijzen of de man in de put is gevallen of slachtoffer is geworden van een misdrijf.