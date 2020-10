Politie op zoek naar 15-jarige Rijona

De politie is op zoek naar een 15-jarig meisje dat sinds afgelopen vrijdag is vermist. Het gaat om de Curaçaose Rijona Clara R Ferero. Vrijdagochtend nam ze om half 8 de bus naar haar school in de Comanchestraat. Toen de bus om 1 uur ‘smiddags terug zou rijden was Rijona niet aanwezig. Rijona droeg op dat moment haar schooluniform, dat bestaat uit een crèmekleurig poloshirt met een donkerrode kraag en daarbij had ze zwarte sneakers aan. De politie vraagt iedereen die informatie heeft over Rijona contact op te nemen via het nummer 917 of anoniem via 108.

Tagged as cu curacao politie rijona vermist zoektocht