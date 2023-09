De politie is op zoek naar de verdachte Sinderley Lucien Serbony, ook bekend onder de naam “Django”. De 33-jarige Curaçaoënaar wordt verdacht van poging tot moord, mishandeling en het dragen van een vuurwapen. Personen die informatie hebben over zijn verblijfplaats kunnen contact opnemen met de politie via 911 en 917.