Politie op zoek naar vermist meisje van 14

De politie heeft een opsporingsbericht uitgegeven voor de 14-jarige Liandra Alexander Martina. Het meisje is op 4 oktober met een tas met kleren thuis vertrokken en is daarna niet meer thuis gekomen. Bij het vertrek droeg ze een zwart topje, een zwarte broek en zwarte slippers. Vermoedelijk is ze met een vriend weggelopen. Liandra voldoet aan de volgende kenmerken:

Lengte: 1.50 meter Postuur: dun Huidskleur: donkerbruin Haar: natuurlijk Ogen: donkerbruin Gezicht: zie foto

De politie vraagt een ieder die haar heeft gezien of meer weet om dat te melden via telefoonnummer 917 of 108 indien men anoniem wil blijven. Het Korps Politie Curaçao meldt dat het helpen verbergen van een vermiste persoon, zeker als het om een minderjarige gaat, strafbaar is.