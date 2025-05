Politie: ‘Overval op casino gepleegd door buitenlanders’

Alle drie verdachten die gisteren zijn opgepakt in verband met de gewapende overval op het Aqua Casino afgelopen maand betreffen mensen die in het buitenland zijn geboren, zo heeft de politie bekend gemaakt. De arrestaties vonden plaats tussen ongeveer vijf uur ’s ochtends en half zes op adressen aan de Oeralweg, Amerikaweg, Nigerweg en Kaya Yen. Drie verdachte mannen zijn geboren in de Dominicaanse Republiek. Bij de huiszoekingen werden nog twee personen aangehouden die zich zonder geldige verblijfsdocumenten op het eiland bevinden. Het gaat om een vrouw uit Colombia en een man uit de Dominicaanse Republiek.

Beiden zijn aangehouden en overgedragen aan de Immigratiedienst in afwachting van hun uitzetting. Tijdens de huiszoekingen zijn ook twee vuurwapens, drie voertuigen, een scooter, geldbedragen in contanten en andere goederen die van belang zijn voor het onderzoek, in beslag genomen. De drie verdachten zijn in verband met de overval voorgeleid aan een hulpofficier van justitie, die hun voorlopige hechtenis heeft bevolen in afwachting van verder onderzoek.