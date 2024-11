Politie pakt slapende inbreker op

De politie heeft dinsdagochtend rond zes uur een man aangehouden die had ingebroken in een crèche in de Fensohnstraat in de wijk Schelpwijk. De man was tijdens de inbraak even gaan liggen en toen in slaap gevallen. De politie kon hem aanhouden terwijl hij lag te rusten op een van de bedjes voor de kinderen in het kinderdagverblijf. Het gaat om een 24-jarige Curaçaose man. Hij is voorgeleid aan een rechter-commissaris en die heeft bepaald dat hij voorlopig vast blijft zitten.