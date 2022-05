Politie Rotterdam zoekt getuigen in coldcase zaak Soares

De politie in Rotterdam gaat ervan uit dat de 13-jarige Sedar Soares in 2003 per ongeluk het slachtoffer was van een ripdeal. Er zijn sterke aanwijzingen dat er binnen de Antilliaanse gemeenschap meer informatie is over de zaak. Lange tijd werd gedacht dat de tiener was doodgeschoten omdat hij sneeuwballen naar een automobilist zou hebben gegooid. Het coldcaseteam van de politie vroeg twee jaar geleden opnieuw aandacht van het publiek voor de zaak. Sindsdien hebben meerdere getuigen zich gemeld met nieuwe informatie. De politie concludeert dat Sedar op het verkeerde moment op de verkeerde plaats was. De politie looft 40.000 euro uit voor de gouden tip.