Politie schiet man in handen bij arrestatie

Een 24-jarige verdachte is gisteravond door de politie neergeschoten tijdens zijn arrestatie. De aanhouding vond plaats in de Kaya Metreologiko in Ser’i Papaya. De man loste schoten op de arrestatieteams waarop de politie terugschoot en hem in beide handen raakte. De man werd vervolgens naar de spoedeisende hulp gebracht voor medische behandeling. Later deed de politie ook een inval bij de verdachte thuis. Een pistool werd in beslag genomen op de plaats van de arrestatie. De verdachte werd gezocht in verband met een dodelijke schietpartij die op 19 mei plaatsvond in dezelfde wijk. Bij dat incident werd een man dood aangetroffen op straat met meerdere schotwonden.