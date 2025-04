Politie St. Maarten doet oproep aan scootereigenaren

De politie op Sint Maarten heeft gisteren een dringend beroep gedaan aan eigenaren om in beslag genomen scooters op te halen voordat het verwijderingsproces begint. Er staan tientallen scooters te wachten, die in beslag zijn genomen vanwege technische problemen of het ontbreken van de juiste documentatie. Na de inbeslagname hebben eigenaren voldoende tijd gehad om hun eigendom op te halen bij het politiebureau. Maar opvallend veel mensen kijken niet meer naar hun voertuig om. De rijwielen worden na verloop van tijd vernietigd. Om dat te voorkomen doet de politie een beroep aan eigenaren om zo snel mogelijk naar het politiebureau te gaan met de vereiste documenten om hun scooters op te halen.

De politie stelt in een persbericht: “Om het terughaalproces te vergemakkelijken, dienen eigenaren contact op te nemen met mevrouw R. Prosper. of Mr. J.Abrue op het politiebureau in Philipsburg of bel +1 721-54-22222 en vraag naar een van deze agenten. Indien u dit niet doet, worden deze voertuigen permanent uit de politieopslag verwijderd.”