Politie stopt illegale taxi bij Megapier

De politie heeft vanochtend actie ondernomen tegen een persoon die illegaal taxidiensten aabood bij de Megapier. Op het moment van controle zaten er al passagiers in de wagen, maar die moesten van de politie over stappen in een legale taxi. De chauffeur moest daarna vertrekken. Maar de EXTRA schrijft op haar website dat illegale taxichauffeurs weer snel terug kwamen bij de Megapier, nadat de politie was gestopt met controleren.

De politie laat weten dat het illegaal aanbieden van taxidiensten verboden is en een boete kan opleveren. Ook in de komende tijd zal er gecontroleerd worden. Veel zwarte taxi’s zijn volgens de politie aan te treffen bij Megapier en Renaissance Resort in Otrobanda.